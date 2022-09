7/10 ©IPA/Fotogramma

IL COLPO DI STATO – Non va esclusa a quel punto una manovra contro Putin. Non sarebbe necessariamente violenta e potrebbe avvenire in sordina. Una delegazione di esponenti dell'establishment russa andrebbe da Putin e gli direbbe che, per preservare il regime stesso, è necessario che lui e alcune altre figure di spicco, come il ministro della Difesa Sergei Shoigu, facciano un passo indietro in cambio di garanzie di immunità dall'azione penale e di tutela della proprietà, come fu per Eltsin nel 1999