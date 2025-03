Parolin: "Forse non come prima ma il Papa tornerà a governare Chiesa"

"l Papa è a Santa Marta, riposa, non vede nessuno", "è importante che trovi il tempo per riprendersi un po' alla volta e questa è l'unica condizione: quella di stare tranquillo e di non svolgere alcuna attività, soprattutto pubblica" ha detto ai giornalsiti il cardinale segretario di Stato vaticano

"Il Papa è a Santa Marta, il Papa riposa, non vede nessuno, a mia conoscenza in questo momento non ha udienze, non riceve. Altre notizie io non ne ho. Comunque penso che è importante che trovi il tempo per riprendersi un po' alla volta e questa è l'unica condizione: quella di stare tranquillo e di non svolgere alcuna attività, soprattutto pubblica". Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, a margine dei lavori della 'Cattedra dell'accoglienza' alla Fraterna Domus di Sacrofano, ha risposto ai giornalisti sulle condizioni di salute di papa Francesco.