Russia, giornalista "no war" Maria Ovsjannikova in fuga: è ricercata

Russia, Putin aumenta pene per disertori. Nuove proteste: 700 arresti

Il presidente russo ha modificato il codice penale relativo al servizio militare: dai 5 ai 10 anni di carcere per la diserzione o la mancata comparizione alla leva, 10 anni di detenzione per chi si arrende volontariamente al nemico. Manifestazioni in tutto il Paese contro l’arruolamento dei riservisti per la guerra in Ucraina, annunciato il 21 settembre da Vladimir Putin. Centinaia gli arresti - secondo le ong - con persone fermate in 32 città, soprattutto a Mosca, San Pietroburgo e Novosibirsk

Più di 700 persone sono state arrestate oggi dalle autorità russe durante le manifestazioni di protesta contro la mobilitazione dei riservisti, annunciata il 21 settembre dal presidente Vladimir Putin nel quadro della guerra in Ucraina. Lo rende noto la Ong Odv-Info, secondo cui "già 707 persone sono state fermate in 32 città" in tutta la Russia, la maggior parte a Mosca, San Pietroburgo e Novosibirsk. Putin ha intanto firmato una legge che inasprisce le pene per chi diserta o non compare innanzi alla leva militare e per chi si arrende al nemico

Secondo Odv-Info, sono centinaia gli arresti effettuati oggi a San Pietroburgo durante le manifestazioni: un autobus carico di gente è stato portato via dagli agenti intervenuti alla dimostrazione. La Ong riferisce che i poliziotti hanno fatto uso di granate stordenti e di manganelli e tra gli arrestati ci sono anche adolescenti