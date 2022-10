Russia, Kadyrov manda i figli minorenni a combattere in Ucraina

L'alleato di Vladimir Putin con un video su Telegram ha dichiarato che i ragazzi, di 16, 15 e 14 anni, sono diretti in prima linea e ha spiegato che "sono addestrati da quando erano piccolissimi. È arrivato il momento di mettersi in mostra in una vera battaglia"

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov, che ha chiesto l'uso del nucleare contro Kiev dopo la sconfitta dell'esercito russo a Lyman , ha dichiarato che manderà tre dei suoi figli, ancora adolescenti, a combattere al fronte. Lo ha annunciato lui stesso su Telegram pubblicando anche un video in cui i tre ragazzini, armati fino ai denti, si allenano a sparare ( GUERRA IN UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Il leader della Cecenia: "Sono addestrati da quando erano piccolissimi"

Secondo Kadyrov, i ragazzi "andranno sulla linea del fronte e saranno schierati nella sezione più difficile della linea di contatto" nel momento in cui guadagna forza l'offensiva ucraina. Gli adolescenti - Akhmat, Eli e Adam- hanno rispettivamente 16, 15 e 14 anni; e secondo Kadyrov vengono addestrati "praticamente da quando sono piccolissimi". Per il leader della Cecenia è giunto il momento per i suoi figli "di brillare in una vera battaglia, non posso che salutare la loro determinazione. Presto andranno in prima linea e si ritroveranno nelle zone più difficili della linea di contatto".