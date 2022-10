"Per la prima volta dai tempi della crisi dei missili a Cuba c'è la minaccia di un 'Armageddon' nucleare". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando ad un evento elettorale a New York. "Putin non scherza quando parla del possibile uso di armi nucleari, chimiche o biologiche, perché il suo esercito è in difficoltà" ha aggiunto. L'Eurocamera chiede all'Ue di preparare una risposta in caso di attacco nucleare russo. Questo il contenuto della relazione sull'escalation russa in Ucraina approvata dal Parlamento europeo con 504 voti a favore, 26 contrari e 36 astensioni in cui si chiede inoltre un forte aumento dell'assistenza militare a Kiev, la condanna dei referendum farsa e delle minacce nucleari di Putin e l'istituzione di un tribunale internazionale ad hoc.

Dall’inizio del mese l’esercito di Kiev ha riconquistato 500 chilometri quadrati di territorio, a Kherson. Si tratta di una delle regioni annesse da Putin dopo il referendum i cui risultati non sono riconosciuti dal resto della comunità internazionale. L'esercito di Mosca è in difficoltà, tanto che il presidente degli Stati Uniti. Intanto continua l'offensiva russa. Almeno sette gli attacchi missilistici avvenuti nelle scorse ore contro edifici residenziali intorno a Zaporizhzhia. Ci sono diverse vittime, feriti e molte persone ancora sotto le macerie. Il presidente Zelensky ha incontrato il direttore dell'Aiea, Rafael Grossi. L'Agenzia continuerà il monitoraggio della centrale, raddoppiando da due a quattro il numero degli ispettori permanenti. Il Consiglio Europeo ha adottato l'ottavo pacchetto sanzioni contro la Russia in risposta "all'annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson".