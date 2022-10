A Bialiatski e due Ong il premio Nobel per la Pace 2022

Il premio è stato assegnato all'attivista bielorusso Ales Bialiatski, all'organizzazione per i diritti umani russa Memorial e all'associazione per i diritti umani ucraina Center for Civil Liberties

Il premio Nobel per la Pace 2022 è stato assegnato all'attivista bielorusso Ales Bialiatski, all'organizzazione per i diritti umani russa "Memorial" e all'associazione per i diritti umani ucraina "Center for Civil Liberties". Il riconoscimento è stato deciso in onore dell'impegno "in difesa dei diritti umani e del diritto di criticare il potere, di difesa dei diritti dei cittadini per i diritti dei cittadini e contro gli abusi di potere, per aver documentato crimini di guerra". Così il comitato dei Nobel di Oslo nella motivazione per il premio. "Hanno fatto un sforzo straordinario per documentare i crimini di guerra, gli abusi dei diritti umani e gli abusi di potere: insieme dimostrano il significato delle società civili per la pace e la democrazia", si legge ancora. Il Comitato, nella circostanza, ha chiesto alla Bielorussia la liberazione di Bialiatski. Lo ha riferito, nella conferenza stampa di annuncio, Berit Reiss-Andersen. Il Premio, è stato spiegato, non è contro Vladimir Putin, ma in favore del rispetto dei diritti civili.

Bialiatski, una vita dedita alla promozione della democrazia e dello sviluppo pacifico in Bielorussia

"Ales Bialiatski è stato uno degli iniziatori del movimento democratico emerso in Bielorussia a metà degli anni '80. Ha dedicato la sua vita alla promozione della democrazia e dello sviluppo pacifico nel suo Paese d'origine", viene sottolineato nelle motivazioni del Premio Nobel. "Le autorità governative hanno ripetutamente cercato di mettere a tacerlo", è stato spiegato ancora. "E' stato incarcerato dal 2011 al 2014. A seguito di manifestazioni su larga scala contro il regime nel 2020, è stato nuovamente arrestato. E' ancora detenuto senza processo. Nonostante le enormi difficoltà personali, Bialiatski non ha ceduto di un centimetro nella sua lotta per i diritti umani e la democrazia in Bielorussia".