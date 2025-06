Ungheria, Orban contro Pride Budapest: "Conseguenze per chi partecipa"

"Esistono leggi chiare, chiunque non rispetti le regole partecipa a un evento proibito dalla legge. Consiglio a tutti di rispettare le leggi", dice il primo ministro ungherese riferendosi al Pride organizzato a Budapest nel fine settimana. "Il compito della polizia non è usare la violenza fisica, ma far sì che le persone rispettino la legge", ha aggiunto