Ucraina, Mosca: abbattuti 39 droni su Rostov, Volgograd, Crimea. LIVE

Un giornalista cinese del network Phoenix Tv, gruppo affiliato statale, è rimasto ferito in un attacco ucraino con droni nella regione russa del Kursk, mentre si trovava nel villaggio di Korenevo impegnato a raccogliere il materiale per un reportage sui danni subiti dai civili dalle azioni di Kiev. Lu Yuguang, 63 anni, "è rimasto ferito alla testa" giovedì pomeriggio ed è stato ricoverato in ospedale per le cure del caso, ha riferito il network la cui sede ufficiale è a Hong Kong. Secondo quanto scritto dal governatore del Kursk Alexander Khinshtein sul suo canale Telegram, Lu, dopo le prime ipotesi su una "lesione cerebrale traumatica aperta", sarebbe stato ferito in modo superficiale. In un video delle tv statali russe, Lu è stato visto parlare con i giornalisti con una benda bianca ben visibile in testa. Il reporter è noto già dagli inizi della guerra tra Russia e Ucraina: a marzo 2022, ad esempio, era salito agli onori delle cronache perché seguiva da vicino, forse come unico straniero a farlo, le truppe di Mosca con corrispondenze da diverse città colpite dalle milizie russe. Lu, in seguito, è apparso regolarmente sui media statali russi come "un onesto corrispondente di guerra dalla Cina", elogiando i soldati di Mosca e il capo del Cremlino Vladimir Putin. La Cina si è presentata come una parte neutrale nella guerra che la Russia sta portando avanti da oltre tre anni contro l'Ucraina: i governi occidentali hanno però contestato i legami sempre più stretti di Pechino che ha fornito a Mosca un solido sostegno economico e diplomatico.