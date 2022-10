Russia, patriarca Kirill a Putin per i 70 anni: Dio ti ha dato potere

"Il patriarca Kirill ha ritenuto necessario che tutti i credenti offrissero in questo giorno una diligente preghiera per la salute del capo dello Stato russo”, con questo messaggio pubblicato sul sito della Chiesa ortodossa russa Kirill ha invitato i russi e il clero a "pregare per la salute" di Putin nel giorno del suo settantesimo compleanno (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA IN DIRETTA).