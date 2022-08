Ucraina, Kirill non va in Kazakistan: salta l'incontro con il Papa

Il Patriarca di Mosca non si recherà nel Paese per il VII Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali del 14-15 settembre e, di conseguenza, non vedrà "a margine" il Pontefice, la cui visita è in programma dal 13 al 15

Il Patriarca di Mosca Kirill non si recherà in Kazakistan per il VII Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali del 14-15 settembre, e di conseguenza non incontrerà lì "a margine" Papa Francesco, la cui visita è in programma dal 13 al 15 settembre. Lo ha riferito a Ria Novosti il capo del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, il metropolita Antonij di Volokolamsk.

Secondo il rappresentante della Chiesa ortodossa russa, l'incontro del Patriarca di Mosca e del Papa "non può svolgersi a margine, anche se si tratta di un evento così significativo come il Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali e Tradizionali. Esso deve diventare un evento indipendente per il suo significato speciale". E un tale incontro, ha proseguito il metropolita Antonij, "dovrebbe essere preparato con la massima cura, il suo ordine del giorno deve essere concordato, il documento che ne risulta deve essere pensato in anticipo".