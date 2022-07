Papa Francesco in Canada: “Chiedo perdono per sofferenze indigeni”

14/24 ©Getty

“Ma in gran parte ciò non è avvenuto - ha detto il Pontefice - E mi tornano alla mente i vostri racconti: di come le politiche di assimilazione hanno finito per emarginare i popoli indigeni; di come, anche attraverso il sistema delle scuole residenziali, le vostre lingue e culture sono state denigrate e soppresse; di come i bambini hanno subito abusi fisici e verbali, psicologici e spirituali, sono stati portati via dalle loro case quando erano piccini e di come ciò abbia segnato in modo indelebile il rapporto tra i genitori e i figli, i nonni e i nipoti"