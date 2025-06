Guerra Israele, Netanyahu: Possibili accordi. Khamenei: Noi vincitori

"Per quanto riguarda Israele, abbiamo condiviso tra noi la preoccupazione per la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e discusso in modo molto intenso su diverse possibilita' di intervento, anche in collaborazione con gli Stati Uniti, per cercare di promuovere un cessate il fuoco nella striscia di Gaza". Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. "Nel documento finale c'è una posizione molto chiara del Consiglio europeo su questo punto, e nessuno ha messo in discussione il fatto che vogliamo andare in questa direzione. L'abbiamo deciso all'unanimità. Dunque, anche per quanto riguarda Israele, c'è una posizione chiara del Consiglio europeo", ha aggiunto.