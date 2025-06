Guerra Iran Israele, esplosioni nella notte a Teheran. LIVE

L'area colpita di Bidganeh, nella parte occidentale di Teheran, ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni. Idf: attivata contraerea per missile dallo Yemen. Trump: "Iran vuole incontro". Poi su Gaza: "Tregua in una settimana". Nella Striscia le vittime nelle ultime 24 ore, secondo le stime delle autorità sanitarie di Hamas, sono state oltre 72, colpite in un mercato e ancora una volta nei pressi dei centri per la consegna del cibo