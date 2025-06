Memoriale per la Regina Elisabetta II, ecco come sarà: il progetto

A tre anni dalla morte della regina Elisabetta II il governo inglese ha deciso di dedicarle un enorme monumento commemorativo. Era stato da tempo aperto un bando per commissionare il progetto da realizzare al St. James' Park di Londra e il vincitore è stato da poco annunciato: si tratta dello studio di architettura Foster + Partner. Il progetto vedrà la creazione di un ponte traslucido che guiderà i visitatori tra gli spettacolari giardini. Il riferimento della balaustra in vetro fuso è la Queen Mary Fringe, la tiara di diamanti indossata dalla regina nel giorno delle sue nozze. Gli architetti di Foster + Partner hanno pensato ad un progetto sostenibile che non snaturi il parco e che eviti interventi invasivi o grandi scavi.

L'obiettivo del progetto e i tempi per la realizzazione

Oltre alla struttura in vetro nel parco verrà posizionata anche una nuova statua in Queen Elizabeth II Place, accanto a Marlborough Gate. L’obiettivo che si propone lo studio di architettura è quello di rappresentare la fusione tra modernità e tradizione che contraddistingueva la regina. Il parco si presta perfettamente per l’opera commemorativa in quanto è situato nella zona che confina con i tre palazzi simbolo della corona, Westminster, St. James' Palace e Buckingham Palace. Per quanto riguarda l’inizio dei lavori, invece, bisognerà però aspettare aprile 2026, mese in cui cadrà il centenario della nascita della defunta regina.