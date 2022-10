Ad Aspect, Clauser e Zeilinger il premio Nobel per la Fisica 2022

Il premio Nobel per la Fisica 2022 è stato assegnato al francese Alain Aspect, allo statunitense John Clauser e all'austriaco Anton Zeilinger "per gli esperimenti con gli intrecci di fotoni che stabiliscono la violazione delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell'informazione quantistica".

L'annuncio a Stoccolma

approfondimento

Il premio Nobel per la medicina 2022 assegnato a Svante Pääbo

L'annuncio, come da tradizione, è stato dato a Stoccolma dalla segreteria dell'Accademia Svedese delle Scienze. Il riconoscimento, si spiega nella motivazione, è stato assegnato per il lavoro sulla meccanica quantistica dei tre luminari, in particolare per gli esperimenti sulla correlazione quantistica, "che stabiliscono la violazione del teorema delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell'informazione quantistica". I tre ricercatori avevano già condiviso nel 2010 il prestigioso Premio Wolf per la fisica attribuito loro "per i loro fondamentali contributi teorici e sperimentali ai fondamenti della fisica quantistica". Ai tre scienziati il merito di avere gettato le basi del futuro dell'informazione e delle comunicazioni: i loro esperimenti sul fenomeno, chiamato "entanglement", una sorta di abbraccio a distanza delle particelle, ha infatti aperto la strada ai potenti e velocissimi computer quantistici, misure più precise e crittografia a prova di hacker.

Chi sono i vincitori

Aspect, 75 anni, è professore presso l'Université Paris-Saclay e presso l'École Polytechnique, ma è anche un Accademico dei Lincei, socio straniero per la Categoria III Fisica, Chimica e Applicazioni. L'americano Clauser, 80 anni, si è laureato alla Columbia University e conduce ricerche presso il laboratorio californiano J.F. Clauser & Assoc. Infine, il 77enne fisico austriaco Anton Zeilinger, è professore presso l'Università di Vienna.