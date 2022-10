L'annuncio è stato dato come da tradizione al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia. Il riconoscimento anche per quest'anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 917mila euro

Il Nobel per la Medicina 2022 è stato assegnato al biologo svedese Svante Paabo "per le sue scoperte sui genomi degli ominidi estinti e l'evoluzione umana". L'annuncio è stato dato come da tradizione al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, e trasmesso in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento anche per quest'anno è pari a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 917mila euro.