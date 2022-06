Medaglia Nobel pace di Muratov venduta per 103 milioni di dollari

Il ricavato della vendita del riconoscimento del giornalista della Novaya Gazeta andrà tutto all'Unicef, per aiutare i bambini sfollati a causa della guerra in Ucraina. Il reporter era stato insignito del premio nell'ottobre 2021. Era il caporedattore della pubblicazione indipendente russa quando è stata chiusa a marzo a causa della repressione del Cremlino nei confronti dei giornalisti

La medaglia del premio Nobel per la pace del giornalista russo Dmitry Muratov è stata battuta all'asta a New York a 103 milioni di dollari . Il ricavato andrà tutto all'Unicef per aiutare i bambini sfollati a causa della guerra in Ucraina ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL CONFLITTO ).

L'aiuto ai rifugiati ucraini

L’Heritage Auctions, che si è occupata dell’evento - come scrive Reuters - ha fatto sapere in una nota prima dell’asta: "Mr. Muratov, con il pieno supporto dello staff della Novaya Gazeta, ci sta permettendo di battere all’asta la sua medaglia non come un oggetto da collezione, ma come un evento che lui spera possa impattare positivamente sulle vite di milioni di rifugiati ucraini".