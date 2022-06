Zelensky: "L'Ucraina deve rinascere dalle proprie ceneri"

"Non possono bastare le sanzioni alla Russia. L'Ucraina deve rinascere dalle proprie ceneri: dobbiamo permettere alle persone di tornare nelle proprie case, questa deve essere la nostra priorità, altrimenti avremo una crisi senza precedenti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al Global Policy Forum organizzato dall'Ispi, in corso a Milano. "Dobbiamo assicurarci -ha aggiunto- che i rifugiati e gli sfollati tornino a casa, non importa dove cerchino rifugio: dobbiamo fare in modo che siano in grado di tornare in Ucraina". Zelensky, che ha tratteggiato un cupo quadro della situazione economica ucraina, ha invitato gli italiani a "pensare cosa succederebbe se l'economia italiana si fermasse". (GUERRA IN UCRAINA: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE)