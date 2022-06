Guerra Ucraina Russia, le ultime news del 20 giugno sulla crisi. LIVE

Il presidente ucraino Zelensky tuona in un video su Telegram: "Non daremo via il sud a nessuno, riprenderemo tutto ciò che è nostro e il mare sarà ucraino e sicuro". " La guerra in Ucraina potrebbe durare per anni ". A dirlo è il il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco Bild. "Ci stiamo preparando al peggio", dice il governatore del Lugansk Sergiy Gaiday, la regione dell'Ucraina orientale teatro di pesanti combattimenti con la Russia. Mosca bombarda la zona 24 ore al giorno.