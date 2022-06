Gas, dai razionamenti ai rifornimenti algerini: il piano del governo

1/12 ©Ansa

Continuano i tagli di Gazprom alle forniture di gas in arrivo in Italia. Giovedì scorso il colosso energetico russo aveva comunicato che avrebbe inviato a Eni il 65% dei volumi richiesti, venerdì il 50%. Eni fa sapere che anche oggi i volumi saranno in linea con quelli degli scorsi giorni. Il piano emergenza per i rifornimenti energetici va sempre più veloce: la prossima settimana sono previste due riunioni tra il Ministero della Transizione ecologica e gli operatori di mercato per capire come muoversi nelle prossime settimane

GUARDA IL VIDEO: Energia, prossima settimana si fa il punto sul gas