Guerra Ucraina Russia, ultime news di oggi 21 giugno sulla crisi. LIVE

Il governo alla prova in Parlamento sull'Ucraina. Oggi le comunicazioni di Draghi al Senato sul Consiglio europeo di giovedì, poi il voto sulle risoluzioni. La maggioranza lavora per un testo condiviso. Il M5s chiede che il Parlamento sia 'più coinvolto' in caso di ulteriore invio di armi deciso con Nato e Ue. Zelensky: "L'Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni". La medaglia del premio Nobel per la pace del giornalista russo Dmitry Muratov è stata battuta all'asta a New York a 103 milioni di dollari. Il ricavato andrà tutto all'Unicef per aiutare i bambini sfollati a causa della guerra in Ucraina.