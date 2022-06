La Russia minaccia la Lituania per il blocco di Kaliningrad

Mondo

Kaliningrad, l’exclave russa in Europa che prosegue il riarmo nucleare

La città dista circa 530 chilometri in linea d’aria da Berlino: in caso di attacco, un missile colpirebbe in pochissimi minuti le principali capitali europee. Dal 2016 la Federazione ha deciso di intensificare il riarmo nucleare e con la guerra in Ucraina sono aumentate le esercitazioni

Kaliningrad è la piccola exclave della Federazione russa tra Polonia e Lituania. Con una superficie di poco più di 15mila chilometri quadrati, rappresenta una regione molto importante per la Russia, sia dal punto di vista economico sia militare

Dal punto di vista militare, Kaliningrad dista circa 530 chilometri in linea d’aria da Berlino. Si pensa sia l’avamposto russo da cui potrebbero partire gli attacchi all’Europa e all’Occidente in caso si scateni un conflitto: un missile lanciato dall’exclave colpirebbe in pochissimi minuti le principali capitali europee