Guerra Ucraina Russia, ultime news di oggi 22 giugno sulla crisi. LIVE

Kiev ha confermato che sono in corso preparativi per avviare colloqui con la Russia a Istanbul la prossima settimana per sbloccare 'entro un mese' i corridoi navali per il grano con la mediazione di Turchia e Onu. Ci saranno Erdogan e Guterres ma nessun esponente di spicco dei Paesi belligeranti. Putin intanto avverte: il supermissile russo Sarmat sarà operativo entro l'anno. L'esercito russo avanza nell'est dell'Ucraina. Zelensky all'Occidente: '"Non ci abbandonate", "Ue adotti rapidamente un settimo pacchetto di sanzioni". Non scatta per ora in Italia l'allarme sul gas: "Monitoraggio già alto".