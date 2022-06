Ucraina, le comunicazioni di Draghi alla Camera

L’Italia continuerà a muoversi su due fronti nell’ambito della guerra in Ucraina, sostenendo Kiev da un lato e applicando le sanzioni alla Russia “perché Mosca si sieda al tavolo dei negoziati”. Lo aveva già detto nelle comunicazioni di ieri al Senato, lo ha ribadito oggi alla Camera dei Deputati il premier Mario Draghi, di nuovo in Aula per parlare ai parlamentari del dossier Ucraina in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Il premier è arrivato a Montecitorio forte del sì incassato ieri al Senato, dove la risoluzione di maggioranza ha ottenuto 219 sì e 20 no, mentre 22 parlamentari si sono astenuti. La stesura del testo è stata difficile ma l’accordo alla fine si è trovato: previsto il “necessario” e “ampio” coinvolgimento delle Camere in tutti i passaggi cruciali delle decisioni su come muoversi per aiutare Kiev, ma “secondo quanto previsto dal decreto legge 14/2022”, il primo decreto sull’invio di aiuti (e armi) in Ucraina. Proprio sull’invio di armi a Kiev si è incrinato definitivamente il rapporto tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, che ieri ha annunciato la fondazione del nuovo gruppo parlamentare “Insieme per il futuro”, insieme a una sessantina di parlamentari.