Ucraina, Draghi alla prova del Senato alle 15

Mondo

I tre leader sono arrivati in treno nella capitale e poi hanno visitato una delle città più colpite dai bombardamenti e teatro di massacri di civili. Draghi: 'Avete il mondo dalla vostra parte, Italia vuole Ucraina in Ue'. Il presidente francese: 'Serve che l'Ucraina possa resistere e vincere la guerra'. Il cancelliere tedesco: 'Aiuteremo finché sarà necessario per la lotta per l'indipendenza dell'Ucraina'. Sul tavolo l’adesione di Kiev all’Ue, la crisi del grano e la fornitura di nuove armi