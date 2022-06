M5S, scontro Di Maio-Conte: cosa potrebbe succedere adesso

15/18 ©IPA/Fotogramma

DOPPIO MANDATO – In casa Cinque Stelle preoccupa - e divide - anche la questione del doppio mandato. Per anni rivendicato come valore di una forza politica nata per contrastare la ‘casta’, ora – con l’avvicinarsi delle prossime legislative - non sembra più mettere tutti d’accordo. Dal rinnovo del Parlamento, con le regole in vigore, tra chi resterebbe fuori c’è anche Di Maio, insieme ad altri grandi nomi: Castelli, Patuanelli, Fico, D’incà, Taverna