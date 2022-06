M5s, Grillo: chi non crede in regole gioco lo dica

Politica

Rischio scissione nel M5S, è scontro Conte-Di Maio

Le crepe tra i pentastellati sono sempre più profonde. Prima il botta e risposta tra Di Maio e Conte sugli scarsi risultati alle comunali, poi la crisi innescata dalla bozza di risoluzione con cui un gruppo di senatori chiede di non inviare più armi in Ucraina. Di Maio: 'Mi attaccano con odio. Così andiamo contro Nato e Ue, rivendico europeismo e atlantismo'. La vicepresidente Todde a Sky TG24: 'Sta indebolendo la nostra comunità'. Intervento di Conte al Consiglio nazionale: esprime 'rammarico' ma non parla di espulsione per il ministro degli Esteri

Le crepe all’interno del MoVimento Cinque Stelle si fanno più profonde e trovare una quadra sembra sempre più complicato. I dissapori tra il leader dei pentastellati Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e i rispettivi circoli di sostenitori sono scoppiati prima sulla scia degli scarsi risultati al primo turno delle elezioni comunali dello scorso 12 giugno, poi su quella del dossier armi all’Ucraina. Con il rischio che un possibile scisma interno metta in seria difficoltà tutto il governo (in foto, Conte e Di Maio nel 2019)

IL NODO ARMI A KIEV – L'ultima grande divisione che si è aperta è quella sul ‘no’ all'invio di altre armi in Ucraina. Un gruppo di senatori 5S sta lavorando a una risoluzione in cui “si impegna il governo a non procedere" a ulteriori invii di armamenti. Una linea da cui il titolare della Farnesina si è nettamente dissociato. Sul tema nella notte si è tenuto anche il consiglio nazionale del Movimento, durante il quale Il leader del M5s Giuseppe Conte ha espresso rammarico per le dichiarazione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio