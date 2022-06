I partiti che sostengono il governo Draghi lavorano alla risoluzione da votare martedì dopo le comunicazioni del premier sul Consiglio Ue. Resta il nodo sul sostegno anche militare a Kiev. M5S: "No a ulteriori invii di armamenti" ascolta articolo Condividi

I partiti della maggioranza lavorano alla risoluzione da votare martedì dopo le comunicazioni del premier sul Consiglio Ue. I partiti che sostengono il governo Draghi hanno concordato per ora su 5 dei 6 punti contenuti nel testo, rimandando l'ultimo a una riunione prevista per lunedì. Tutti d'accordo sull'adesione di Kiev all'Ue, la revisione del Patto di Stabilità, gli interventi per famiglie e imprese in difficoltà per gli effetti della guerra, il RepowerEu per l'energia e il rafforzamento delle proposte sul futuro dell’Unione. Resta il nodo armi.

Risoluzione M5S: no a ulteriori invii armi Intanto i senatori del Movimento Cinque Stelle lavorano a una risoluzione in vista del voto di martedì in cui si leggerebbe che "si impegna il governo a non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica". Altri impegni sollecitati al governo riguardano il cessate il fuoco e il sostegno al popolo ucraino. In particolare, nella bozza del documento si legge: "Si impegna il governo a promuovere, alla luce dell'attuale situazione politico-militare, nelle opportune sedi europee, il consolidamento di un'azione diplomatica europea coordinata, volta a fornire nuovo impulso alle trattative di pace tra Ucraina e Russia al fine di giungere a un immediato cessate il fuoco; promuovere per l'Unione europea il ruolo di principale attore diplomatico e di garante del supporto economico, umanitario e sanitario al popolo ucraino". Il testo parte dalla premessa che il conflitto "dura ormai da oltre 100 giorni e sta assumendo sempre più le caratteristiche di una guerra di logoramento segnata dal mancato rispetto del diritto internazionale umanitario" e che gli ucraini stanno "combattendo per il proprio diritto all'autodeterminazione". Si ricorda poi che dall'inizio della guerra "l'Unione europea ha inviato forniture militari all'Ucraina per almeno 2 miliardi di euro; Stati Uniti e Regno Unito hanno inviato armi a Kiev rispettivamente per 4,6 miliardi e un miliardo di dollari e hanno già deciso ulteriori e ancor più consistenti forniture (anche di armi a lunga gittata); l'Italia, in base a quanto disposto dall'articolo 2-bis del decreto legge 25 febbraio 2022 numero 14 convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022 numero 28 recante Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina, ha già emanato 3 decreti ministeriali (decreto 2 marzo 2022, decreto 22 aprile 2022 e decreto 10 maggio 2022) che hanno previsto l'invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari".

Ambasciatore russo Razov: "Non tutti d'accordo su invio armi" L'ambasciatore russo a Roma Razov, in un'intervista a Scenari Internazionali, ha affermato che "la logica secondo cui la massiccia fornitura di armi all'Ucraina sarebbe un mezzo per arrivare alla pace mi sembra quantomeno bizzarra. In sostanza si tratta di alimentare all'infinito la situazione di conflitto e di moltiplicare vittime e distruzioni. Questa logica, a quanto mi risulta, è lungi dall'essere condivisa da tutti, anche in Italia". "Il fatto è che le armi italiane - ha aggiunto - saranno utilizzate per uccidere militari russi. Questo introduce nelle nostre relazioni bilaterali un altro elemento negativo che non possiamo ignorare".

Di Maio: "La pace si fa in due" Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al primo Summit Blue Forum Italia Network a Gaeta, ha parlato della guerra in Ucraina dicendo che "per numero di morti e feriti al giorno, la guerra in Ucraina ha superato la Seconda guerra mondiale. La pace si ottiene in due e Putin non si vuole sedere al tavolo, questo fa prefigurare una guerra lunga. È per questo che stiamo cercando di sbloccare 60 mln di tonnellate di grano per cercare di cominciare a creare una fiducia tra due parti ma ci vorrà tempo e l'Italia è lavoro 7 giorni su 7".