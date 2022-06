Mosca: "Ucraina con i confini di prima non esiste più"

Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo, nota per le sue affermazioni molto dure sulle prospettive del conflitto, ha rilasciato un'intervista a Sky News Arabia dicendo che “l' Ucraina che conoscevamo, all'interno di quei confini, non esiste più. E non lo sarà più neanche in futuro. Questo è ovvio.” (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).