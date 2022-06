12/13 ©Ansa

A Mykolaiv (nella foto) il leader di Kiev ha ispezionato le macerie degli edifici colpiti dai raid insieme al governatore Vitaly Kim, il cui palazzo era stato sventrato a fine marzo in uno dei più sanguinosi attacchi compiuti dalle forze di Mosca. A Odessa ha invece visitato la base della guardia nazionale e il reparto traumatologico di un ospedale in cui sono ricoverati soldati feriti in battaglia. Con le autorità locali c'è stato poi un confronto sulle modalità di organizzazione dei possibili corridoio del grano