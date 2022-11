Guerra in Ucraina, Bbc: "Scavate oltre 1500 tombe a Mariupol"

Mondo

Nell’ultimo aggiornamento dell’intelligence britannica si legge che la Russia ha schierato alcune batterie missilistiche in territorio bielorusso. Un segnale, questo, del sempre maggiore coinvolgimento di Minsk nella guerra. Ma quali sono i dispositivi schierati? A cosa servono? E quali sono i rischi per l'Europa?

Nell’ultimo aggiornamento dell’intelligence britannica si legge che la Russia ha schierato alcune batterie missilistiche in Bielorussia, apparentemente più per segnalare il crescente coinvolgimento di Minsk nella guerra in Ucraina che per concrete ragioni tattiche. Ma quali sono i dispositivi schierati? E a cosa servono?