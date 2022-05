Oltre due mesi dopo l'invasione russa in Ucraina, Stoccolma ed Helsinki - storicamente neutrali - sono a un passo dall’entrare a far parte dell'Alleanza Atlantica. Il 12 maggio il presidente e la premier finlandesi hanno annunciato di voler aderire "senza indugio". Mentre Stoccolma ha convocato una riunione straordinaria per lunedì prossimo per prendere una decisione formale. Usa favorevoli. Mosca intanto reagisce: "Minaccia per la Russia"