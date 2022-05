Guerra in Ucraina, Finlandia: governo dice sì a ingresso nella Nato

Il presidente finlandese Sauli Niinistö e il premier Sanna Marin hanno annunciato oggi in un comunicato di volere l'adesione alla Nato "senza indugi". La guerra in Ucraina e la necessità di difendersi dagli attacchi russi ha accelerato un processo già avviato da anni. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

"Adesione senza indugi"

In un comunicato stampa congiunto rilasciato questa mattina, Niinistö e Marin hanno dichiarato che durante gli scorsi mesi "ha avuto luogo un'importante discussione sul possibile ingresso della Finlandia nella Nato". "È stato necessario del tempo - si legge nel comunicato - prima che il Parlamento e la società stabilissero la propria posizione a riguardo. È stato necessario del tempo per chiudere i contatti internazionali con la Nato e i Paesi membri, così come con la Svezia. Abbiamo voluto dare alla discussione lo spazio necessario". Il presidente e la premier proseguono affermando che, ora che il momento della decisione si avvicina, possono essere resi noti i loro intenti comuni. "L'adesione alla Nato rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia. Come membro della Nato, la Finlandia rafforzerebbe l'intera alleanza difensiva. La Finlandia deve fare domanda per l'adesione alla Nato senza indugi. Speriamo - concludono - che i passi a livello nazionale che ancora servono per prendere questa decisione siano compiuti rapidamente entro i prossimi giorni".