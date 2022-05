Il primo ministro britannico ha annunciato intese "per aumentare la sicurezza dell'Europa". Johnson ha promesso che la Gran Bretagna aiuterà le forze armate di entrambi i Paesi in caso di attacco, senza però esprimere in modo esplicito la disponibilità all'invio di truppe

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, in una conferenza stampa congiunta a Stoccolma con la premier svedese, Magdalena Andersson, ha annunciato di aver concordato sia con la Svezia che con la Finlandia, dove si recherà nel pomeriggio, intese "per aumentare la sicurezza dell'Europa". Johnson ha promesso che la Gran Bretagna aiuterà le forze armate di entrambi i Paesi in caso di attacco, senza esprimere in modo esplicito la disponibilità all'invio di truppe. Stoccolma e Helsinki nei prossimi giorni dovrebbero sciogliere la riserva sulla richiesta di adesione alla Nato e hanno chiesto garanzie di sicurezza in caso di aggressione russa durante la procedura di ratifica della candidatura, che può durare mesi.