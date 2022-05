Secondo loro “ci sono sei-settecento soldati feriti che devono essere evacuati immediatamente per essere curati” ed è possibile che ci siano anche dei civili “perché ci sono le famiglie dei militari”. “Hanno paura ad essere evacuati perché hanno paura che i militari russi non li lascino andare nei territori ucraini. Hanno paura di essere torturati e uccisi"

Azov Regiment releases photos of wounded soldiers in the dungeons of Azovstal