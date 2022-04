Guerra Russa-Ucraina, comandante di Azov: “La resa non è contemplata”

Michail Pirog guida il quarto Battaglione dei volontari della formazione nazionalista Azov, vicino a Mariupol. In un’intervista al Corriere della Sera dice: “Resa? Non ne abbiamo mai neppure parlato. I russi possono tranquillamente fare a meno dei loro ultimatum. Gli eroi combattenti di Mariupol si batteranno sino all’ultimo uomo”. Sulle accuse di nazismo: “Siamo patrioti che combattono per la libertà e la democrazia. La propaganda russa falsifica la realtà e ci accusa”

La resa “non è un’opzione contemplata”, gli ucraini non si arrenderanno ai russi per avere salva la vita. A spiegarlo è Michail Pirog, 55 anni, comandante che guida il quarto Battaglione dei volontari della formazione nazionalista Azov - circa mille uomini nel distretto di Zaporizhzhia, la città del Centro-Sud più vicina a Mariupol. Lo fa in un‘intervista rilasciata a Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera. Il comandante rimanda al mittente anche le accuse ad Azov di essere una formazione neonazista (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).