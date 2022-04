Donbass, le immagini del cratere causato da un missile. VIDEO

Mondo

Il ministero degli Interni ucraino ha dichiarato che i soldati russi hanno piazzato mine in tutti "i posti dove hanno trascorso la notte". In quei luoghi, che sono poi stati abbandonati, sarebbero stati trovati ordigni sulle porte di ingresso, tra i divani e i letti e persino nelle lavatrici , nello scomparto dove viene solitamente messo il detersivo

Non è la prima volta che l'Ucraina lancia simili accuse alla Russia. Solo pochi giorni fa, il presidente Volodymyr Zelensky aveva detto che gli "invasori" se ne stavano andando dal nord del Paese , in alcuni casi su loro spontanea iniziativa, e in altri casi perché erano stati "cacciati". Poi aveva aggiunto: "Stanno minando tutto questo territorio. Le case vengono minate, l'equipaggiamento e persino i cadaveri "

Come riferisce Scmp, anche il governatore di Chernihiv Viacheslav Chaus ha parlato della presenza di questi esplosivi, dicendo che i russi li hanno lasciati deliberatamente nel momento in cui si sono ritirati dal capoluogo della regione. "Ci sono molte mine. I villaggi sono pieni". Proprio per indicare la presenza di questi ordigni, sono comparsi cartelli come quello che si vede in questa foto, scattata a Borodyanka