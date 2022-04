3/12 ©Getty

Come riferisce Scmp, anche il governatore di Chernihiv Viacheslav Chaus ha parlato della presenza di questi esplosivi, dicendo che i russi li hanno lasciati deliberatamente nel momento in cui si sono ritirati dal capoluogo della regione. "Ci sono molte mine. I villaggi sono pieni". Proprio per indicare la presenza di questi ordigni, sono comparsi cartelli come quello che si vede in questa foto, scattata a Borodyanka

Guerra in Ucraina, l'orrore a Borodyanka: “Duecento corpi sotto le macerie”