1/12 ©Getty

Per contrastare l'invasione russa in Ucraina, arriverannno a Kiev altre armi dagli Usa e dalla Nato, in particolare dalla Slovacchia. Nel nuovo pacchetto americano di aiuti del valore di 800 milioni, annunciato dal presidente Joe Biden al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky in una telefonata, sono compresi anche sistemi di artiglieria pesante da terra come gli obici, armi da fuoco che possono colpire fino a 70 km di distanza

GUARDA IL VIDEO: Le armi inviate in Ucraina da Usa e Ue