Mosca a Usa: conseguenze imprevedibili da invio armi sensibili a Kiev

Centottantasei metri, 12.500 tonnellate, un valore di 750 milioni di dollari. L'incrociatore missilistico che avrebbe dovuto portare le truppe russe a conquistare Odessa è fuori uso: Mosca ha parlato di un incendio a bordo, Kiev ha detto di averlo colpito. Poi il ministero della Difesa russo ha aggiunto che “è affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta”. Costruito nel 1982, ha solcato i mari durante la guerra contro la Georgia, il conflitto in Siria e quello in Crimea

Era considerata la nave più importante della flotta militare di Mosca : avrebbe dovuto portare l’esercito russo alla conquista della città ucraina di Odessa. L’incrociatore missilistico di classe Slava Moskva -186 metri, 12.500 tonnellate, in servizio dal 1982 per la marina dell’Urss - adesso è fuori uso

A dare la notizia, nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 aprile, è stato il ministero della Difesa russo: ha parlato di un incendio a seguito del quale sono esplose le munizioni a bordo della nave. Più tardi, Mosca ha fatto sapere che l’incrociatore “ha perso stabilità ed è affondato mentre veniva rimorchiato durante una tempesta ". Kiev ha smentito questa versione e ha rivendicato l’attacco al Moskva come suo: ha spiegato che la nave sarebbe stata colpita da 2 missili Neptune (in foto, il Moskva nel 2008 in un'esercitazione con la fregata italiana Maestrale)

La nave – dal valore stimato da Forbes in 750 milioni di dollari – è stata costruita in Ucraina, ai tempi dell’Unione Sovietica. Dopo un primo decennio di attività, passò gran parte degli anni ’90 in cantiere a Mykolaiv, dove fu restaurata per essere usata nei conflitti lanciati da Vladimir Putin