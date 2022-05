Ucraina, le immagini dei primi civili fuori acciaieria di Mariupol

"È così che i civili di Mariupol sono emersi da sotto le acciaierie Azovstal per fuggire dalla città in rovina durante l'evacuazione guidata dalle Nazioni Unite": un tweet della giornalista della BBC di Kiev, Myroslava Petsa, mostra le immagini in possesso del deputato David Arakhamia, ricevute dal reggimento Azov, l'unità militare ucraina. "Più di 100 donne e bambini - si legge - sono stati evacuati e dovrebbero raggiungere Zaporizhia, controllata dall'Ucraina, domani mattina" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).