Zelensky: prima volta che il cessate il fuoco funziona a Mariupol

"Per la prima volta dall'inizio della guerra il corridoio umanitario a Mariupol ha funzionato", ha detto il presidente Zelensky nel suo messaggio quotidiano. "Ci sono già stati due giorni di cessate il fuoco nell'aria e sono stati evacuati una centinaia di civili, donne e bambini in fuga dalle ostilità dallo stabilimento di Azovstal. Date tutte le complessità del processo, i primi sfollati arriveranno a Zaporizhzhia già in mattinata, il nostro team li incontrerà lì. Spero che siano soddisfatte le condizioni per proseguire il rilascio", ha continuato (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).