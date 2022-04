12/15 ©Ansa

Il 25 aprile, in un video postato su YouTube dal battaglione Azov, le donne che vivono nei bunker dell'acciaieria di Azovstal avevano l'allarme sui viveri: "Abbiamo cibo e acqua ancora solo per un paio di giorni." Le condizioni di vita peggiorano ogni giorno nei sotterranei dell'acciaieria assediata dai russi: "I bambini non riescono a dormire a causa dei bombardamenti continui", ha raccontato una mamma citata da Ukrainska Pravda. Dopo oltre 60 giorni di guerra manca tutto e ci si arrangia come si può"