3/11 Ap/Evgeniy Maloletka

All’inizio del conflitto questa foto scattata da Evgeniy Maloletka di Ap aveva fatto il giro del mondo. Ritrae la corsa disperata in un ospedale di Mariupol di una coppia di genitori: il padre tiene in braccio il figlio di 18 mesi, Kirill, colpito durante un bombardamento. Ma l’ospedale è senza corrente elettrica e Kirill è morto per le ferite riportate

Guerra in Ucraina, reggimento Azov pubblica foto di Mariupol dall'alto