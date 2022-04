15/15 ©Ansa

Come Helsinki, anche Stoccolma ha partecipato a diverse esercitazioni Nato. Fa inoltre parte della Nordefco, gruppo di cooperazione militare che include anche Norvegia, Islanda, Finlandia e Danimarca. La Svezia è considerata un Paese importante per l’industria bellica. Produce tecnologie radar e droni, in particolare gli elicotteri Skeldar, in grado di trasportare fino a 40 chili restando in volo per 6 ore, e il caccia multiruolo Gripen Jas 39E (in foto, il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist)