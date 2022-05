Tensione Russia-Nato, elicottero russo viola spazio aereo Finlandia

Un velivolo Mi-17 di Mosca ha sorvolato una piccola parte del territorio finlandese, in un momento carico di tensioni per la guerra in Ucraina e per la decisione di Helsinki di presentare domanda per entrare nella Nato. Si tratta della seconda violazione di questo tipo dallo scoppio del conflitto tra Mosca e Kiev

Nuova violazione dello spazio aereo della Finlandia da parte della Russia. Un elicottero militare di Mosca ha sorvolato una piccola parte del territorio finlandese, in un momento carico di tensioni per la guerra in Ucraina e per la decisione del Paese di presentare domanda per entrare nella Nato. A denunciarlo è il ministero della Difesa di Helsinki. "Il velivolo era un elicottero Mi-17 e la profondità della presunta violazione è stata compresa tra quattro e cinque chilometri", secondo quanto riferito dal portavoce del ministero (GUERRA IN UCRAINA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LE DIRETTE E I REPORTAGE).