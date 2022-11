Ucraina, Kiev userà droni turchi contro i velivoli kamikaze iraniani

3/12 ©Ansa

I droni TB2 (nella foto) sono lunghi 6,5 metri e hanno un'apertura alare di 12 metri per un peso di 650kg. Rimangono in volo fino a 27 ore e raggiungono la velocità di 220 chilometri orari. Difficilmente leggibili dai radar, fino ad ora sono stati capaci solo di colpire obiettivi a terra. Componenti di questi velivoli erano all'inizio prodotte in Germania, Canada e Usa ma ora, come confermato dalla stessa Baykar, vengono realizzate per il 93% in Turchia

Ucraina, arrivati dagli Usa i sistemi anti-drone “Nasams”