Gas, caldo e maxi bollette fanno risparmiare 2 miliardi di metri cubi

Consumi italiani in forte calo

L'Italia sta per ora facendo la sua parte. Dopo una prima metà dell'anno in cui abbiamo consumato più gas del solito - soprattutto per il caldo estivo e la carenza di acqua per far funzionare gli impianti idroelettrici - oggi siamo in linea con gli obiettivi europei. Secondo l'elaborazione di Sky TG24 sui dati Snam, tra agosto e ottobre il nostro paese ha tagliato i consumi di gas del 16,1 per cento rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Un dato trainato dalle industrie (-22,6 per cento) e da famiglie, negozi e uffici (-21,3). La generazione termoelettrica di elettricità invece - per cui il gas viene bruciato - cala di poco meno del 10 per cento, dato in linea con numeri sui consumi elettrici diffusi da Terna.