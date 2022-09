Le pensioni nei programmi elettorali

Inoltre a "Numeri - La Sfida del voto" si è parlato di pensioni e di come potrebbe essere riformato il sistema. Se ne parla soprattutto nel centrodestra, ha spiegato Massimo Taddei di lavoce.info, in particolare con due grandi proposte: quota 41 e l'aumento delle pensioni minime. Se si guardano tutti i programmi dei partiti, si vede che è la Lega a proporre la soluzione di Quota 41 (costerebbe ogni anno - dal 2023 fino al 2031 - circa 7 miliardi). Invece FdI propone di aumentare le pensioni di invalidità e di porre lo stop all'adeguamento all'aspettativa di vita (questo potrebbe costare fino a 100 miliardi di euro in diversi anni). Forza Italia propone invece l'aumento delle pensioni minime fino a 1000 euro con una stima di costo di 33 miliardi. Mentre nel M5s si chiede di non tornare alla Legge Fornero e si propone una pensione anticipata per le mamme lavoratrici, ma senza scendere nei dettagli. Nel Pd si punta invece su flessibilità in uscita dal lavoro a 63 anni e pensioni di garanzia per i giovani. Mentre il Terzo Polo si concentra su misure per intervenire sulla qualità della vita degli anziani.