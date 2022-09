Caro energia, più sobrietà per tagliare i consumi di gas

Sobrietà e accortezza. E’ quanto chiede il governo agli italiani quando fanno la doccia, accendono la lavatrice o cucinano. Gesti quotidiani all’insegna del risparmio, raccomandati nel piano contro il caro energia e che valgono circa un terzo del totale del taglio dei consumi di gas previsti fino a marzo. Servirebbero ad aiutare il Paese a superare l’inverno senza eccessivi problemi, anche se la Russia interrompesse le forniture di metano, oltre a rendere la bolletta meno pesante.

Quanto si risparmia coi comportamenti virtuosi

Non si tratta di obblighi, e non ci saranno controlli, ma stringendo di poco la cinghia si stima che si riuscirebbe a bruciare molto meno gas, pari alla stessa quantità che si risparmierà diminuendo temperatura e durata di accensione dei termosifoni nelle case (2,7 miliardi di metri cubi).

Doccia più breve e meno calda

Ecco, dunque, i consigli per essere virtuosi, a partire da quello che promette di avere l’impatto più consistente e cioè docce più brevi di due minuti con acqua a tre gradi in meno (da 7 a 5 minuti e a 30 gradi), che abbasserebbero – secondo l’Enea - la spesa annua di una famiglia di oltre 200 euro.

Più attenzione agli sprechi

Ma l’elenco è lungo: si va dall’utilizzo – per chi già ce l’ha - delle pompe di calore per il riscaldamento, anziché le caldaie a gas, alla fiamma del fornello smorzata dopo che l’acqua per la pasta bolle, passando per lavatrice e lavastoviglie a pieno carico in modo da ridurre le volte in cui si avviano. Se alcuni di questi accorgimenti possono sembrare ovvi, come spegnere le lampadine non necessarie, altri sono meno intuitivi: è il caso – per esempio – della Tv, che, lasciata in standby (col puntino rosso acceso), spreca energia.

Investire nell'efficienza

Ulteriori risparmi in casa si potrebbero ottenere mettendo mano al portafoglio: cambiando il condizionatore con uno più efficiente, passando all’illuminazione a led o installando i pannelli solari. Interventi spesso dispendiosi, in alcuni casi scontati dallo Stato, che nel tempo darebbero un ulteriore sforbiciata (fino a un miliardo di metri cubi) alla sete di gas.